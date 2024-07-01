برنامج "ندلب" يساهم في الاقتصاد السعودي غير النفطي بأكثر من 35%

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أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في السعودية، تقريره السنوي لعام 2023 بعنوان آفاق متجددة ليُبيّن فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية وإسهاماته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأظهر التقرير أن البرنامج ساهم في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 35%، وأن نسبة نمو الصادرات غير النفطية بلغت 74%.

وأسهمت أنشطة البرنامج بأكثر من 345 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.

وكان تقرير "ندلب" قد أظهر أيضا أن البرنامج يمتلك حتى نهاية العام السابق ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتملت منها 102 مبادرة، بما يعادل 36%.