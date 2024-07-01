دبي تعتمد برنامج لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب 650 مليار درهم حتى 2033
ستقدم حوافز تصل إلى 25 مليار درهم في 10 أعوام
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اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستهدف جذب 650 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة حتى عام 2033.
وذكر الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في الإمارات أن البرنامج سيسمح بجذب شركات دولية جديدة ودعم توسع الشركات القائمة في الإمارة، إضافة إلى تعزيز قدرات دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وستقدم دبي حوافز تصل إلى 25 مليار درهم في 10 أعوام لتعزيز خطط دبي لجذب هذه الاستثمارات.
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