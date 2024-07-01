قطاع الصناعات التحويلية في أميركا يواصل الانكماش للشهر الثالث في يونيو

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انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو/حزيران، فيما تراجع مؤشر قياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل شراء المدخلات إلى أدنى مستوى في 6 أشهر وسط ضعف الطلب على السلع مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.

وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 48.5 نقطة الشهر الماضي من 48.7 في مايو/أيار.

وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 10.3% من الاقتصاد الأميركي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 نقطة.

ويتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتراجع الطلب على السلع.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي انكماش قطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول بقيادة السلع المعمرة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 49.3 من 45.4 نقطة في أبريل/نيسان.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.5 من 50.2 نقطة في مايو/أيار.

وتراجع مؤشر التوظيف في المصانع بعد انتعاشه لفترة وجيزة في مايو/أيار. وتعمل المصانع على تقليص أعداد العاملين من خلال التسريح وتجميد التوظيف.