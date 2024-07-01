مسح خاص: انتعاش نشاط الصناعات التحويلية في الصين لأعلى مستوى في 3 سنوات
مخالفا للبيانات الرسمية التي عكست ضعفا في المصانع
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توسع نشاط الصناعات التحويلية في الصين في يونيو الماضي إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات، وفق ما أظهره مسح خاص، ليخالف مرة أخرى البيانات الرسمية التي عكست ضعفا في المصانع.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "كايشن -Caixin" الشهر الماضي ليسجل 51.8 نقطة مقارنة مع توقعات المحللين بأن تأتي القراءة عند 51.5 نقطة.
وأظهرت البيانات الرسمية يوم أمس انكماش نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليسجل مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة.
ويغطي الاستطلاعان عينات ومواقع وأنواع أعمال مختلفة، حيث يركز استطلاع "كايشن - Caixin"على الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير.
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