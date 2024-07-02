التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 2.5% خلال يونيو متماشيا مع التوقعات
انخفاضا من 2.6% في الشهر السابق
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تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو 2024، انخفاضا من 2.6% في الشهر السابق، وفقا للتوقعات.
وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو قليلا عن الشهر السابق.
تراجع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.5% في يونيو/حزيران، لكنه لا يزال أعلى من المعدل الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي لتحقيقه، وهو لا يتعجل إضافة المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد أول خفض مؤقت لسعر الفائدة القياسي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
يشكل الرقم الصادر يوم الثلاثاء انخفاضا عن شهر في مايو/أيار الذي بلغ 2.6%، وهي أخبار لقيت ترحيبا نظرا لاستمرار تراجع التضخم من ذروته التي بلغت 10.6% والتي حرمت المستهلكين من القدرة الشرائية وأغرقت الاقتصاد الأوروبي في شهور من النمو القريب من الصفر.
لكن المؤشرات الرئيسية ظلت يوم الثلاثاء عند مستويات تشير إلى أن التضخم قد يظل عالقا بين 2 و3% لفترة من الوقت. وبلغ التضخم في أسعار الخدمات 4.1%، دون تغيير عن الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، مستأنفا اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الزيادات، مما يترك الباب مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول.
غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت أمس الاثنين إن التطورات الاقتصادية المواتية تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لم يعد أمرا ملحا.
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