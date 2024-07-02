الجزائر تبدأ تنفيذ برنامج تشييد 30 صومعة لتخزين الحبوب

1 دقيقة للقراءة

أطلقت حكومة الجزائر برنامجا لتنفيذ 30 صومعة لتخزين الحبوب، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير الري طه دربال.

وقال وزير الفلاحة يوسف شرفة، أمس الاثنين، "تم إطلاق المشروع الأول في ولاية معسكر بسعة مليون قنطار من برنامج تشييد برنامج 30 صومعة لتخزين الحبوب وإنجاز هذه الصوامع يندرج في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية".

وأوضح أن "هذا المخطط الذي يأتي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتضمن إنجاز 30 صومعة و350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، حيث سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إجمالا إلى 9 ملايين طن"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أعلن عن استفادة ولاية معسكر من تسعة مراكز جوارية لتخزين الحبوب بسعة 50 ألف قنطار لكل مركز وسيشرع في تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد السيد شرفة أن ولاية معسكر تعد الأولى وطنيا في نسبة تقدم عملية الإحصاء العام للفلاحة التي فاقت حاليا 70% متجاوزة النسبة الوطنية.