مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صوامع
صوامع تخزين حبوب - أرشيفية
اقتصاد الجزائر

الجزائر تبدأ تنفيذ برنامج تشييد 30 صومعة لتخزين الحبوب

تم إطلاق المشروع الأول بـ7 ملايين قنطار في ولاية معسكر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أطلقت حكومة الجزائر برنامجا لتنفيذ 30 صومعة لتخزين الحبوب، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ووزير الري طه دربال.

وقال وزير الفلاحة يوسف شرفة، أمس الاثنين، "تم إطلاق المشروع الأول في ولاية معسكر بسعة مليون قنطار من برنامج تشييد برنامج 30 صومعة لتخزين الحبوب وإنجاز هذه الصوامع يندرج في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإستراتيجية".

وأوضح أن "هذا المخطط الذي يأتي ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتضمن إنجاز 30 صومعة و350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، حيث سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إجمالا إلى 9 ملايين طن"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

الجزائر توفر 1.2 مليار دولار بعد محصول وفير من القمح الصلب اقتصاد اقتصاد الجزائر الجزائر توفر 1.2 مليار دولار بعد محصول وفير من القمح الصلب

كما أعلن عن استفادة ولاية معسكر من تسعة مراكز جوارية لتخزين الحبوب بسعة 50 ألف قنطار لكل مركز وسيشرع في تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد السيد شرفة أن ولاية معسكر تعد الأولى وطنيا في نسبة تقدم عملية الإحصاء العام للفلاحة التي فاقت حاليا 70% متجاوزة النسبة الوطنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط