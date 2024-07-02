الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.. الأربعاء

دقيقتان للقراءة

تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية غداً الأربعاء.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، عن مصدر حكومي مطلع، بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، تتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة".

وأوضح المصدر أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قدم استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله يوم الاثنين الموافق 3 يونيو الماضي.

وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس المصري الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتولت حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت الحكومة تعديلات أكثر من مرة.