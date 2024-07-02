باول: "الفيدرالي" يحتاج لمزيد من الأدلة على تراجع التضخم قبل المضي قدما بخفض الفائدة

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل المضي قدما بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف باول، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية العالمية في البرتغال، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ نمو معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي PCE إلى 2.6% في مايو يظهر فعالية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأشار إلى أن البنك يريد التأكد من أن المستويات المسجلة هي قراءة حقيقية لما يحدث في التضخم الأساسي داخل الولايات المتحدة.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.

وتوقع البنك المركزي الأميركي خفضا واحدا في 2024.

ولم تشهد الأسعار في الولايات المتحدة تغيرا يذكر في مايو/أيار بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة 0.3% في أبريل/نيسان. وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% بعد ارتفاعه 2.7% في أبريل/نيسان.

وأكد المدير الإقليمي لشركة "أوربكس" بالشرق الأوسط، محمد المريري، في مقابلة مع "العربية Business" أن تصريحات جيروم باول أكدت على نهج السياسة النقدية الخاصة بالاستمرار على نفس أسعار الفائدة حتى التأكد من انخفاض التضخم دون مستويات الـ 3% وتوجهها نحو المستهدف عند 2%.

وأضاف المريري أن تصريحات أعضا الفيدرالي تؤكد على استمرار النهج فيما يتعلق بالفائدة حتى التأكد من تراجع التضخم.

وتابع :"نوقع على الأقل خفضا واحدة لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، وسط توقعات بحدوثه في ديسمبر المقبل".