تراجع التضخم في متاجر بريطانيا قرب الصفر للمرة الأولى منذ 2021

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تراجع التضخم في متاجر بريطانيا إلى ما يقرب من الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021 وهو ما يعد إشارة جديدة إلى تراجع الضغط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت أرقام اتحاد التجزئة في بريطانيا ارتفاع أسعار المتاجر بـ 0.2% في يونيو بانخفاض عن 0.6% مسجلة في مايو بدعم من الخصومات الكبيرة على السلع.

ومن المتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس بعد أن سجل التضخم الشهر الماضي مستوى 2% وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي.

كانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3% في بيانات أبريل/نيسان مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.