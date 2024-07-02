وزير الاتصالات السعودي يلتقي رئيس وقيادات شركة "أمازون كلاود"
تمت مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة مما يدعم اقتصاد المملكة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود،مات غارمان،وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة،مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية والمنطقة بأكملها.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
-
ارتفاع قيمة موجودات صندوق الاستثمارات 28% إلى 3.7 تريليون ريال في 2023
حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموا بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته ...
نبض السوق
-
برنامج "كفالة": 8 مليارات ريال ضمانات تمويلية للمنشآت الصغيرة بالسعودية في 6 أشهر
عبر 3543 ضماناً تمويلياً لنحو 3 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة
اقتصاد
-
ارتفاع إنتاج "أوبك" في يونيو للشهر الثاني إلى 26.7 مليون برميل يومياً
بزيادة 70 ألف برميل يومياً عن مايو
طاقة