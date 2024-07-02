مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزير الاتصالات السعودي مع الرئيس التنفيذي لأمازون كلاود
وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة مع الرئيس التنفيذي لأمازون كلاودمات غارمان "واس"
اقتصاد السعودية

وزير الاتصالات السعودي يلتقي رئيس وقيادات شركة "أمازون كلاود"

تمت مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة مما يدعم اقتصاد المملكة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود،مات غارمان،وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة،مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية والمنطقة بأكملها.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط