وزير الاتصالات السعودي يلتقي رئيس وقيادات شركة "أمازون كلاود"

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اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كلاود،مات غارمان،وعدد من القيادات العليا في الشركة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استثمارات الشركة في المناطق السحابية فائقة السعة،مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية والمنطقة بأكملها.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تسهم في دفع تنمية الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".