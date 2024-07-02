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وزارة الصناعة والتجارة الأردنية- بترا
وزارة الصناعة والتجارة الأردنية - بترا
اقتصاد الأردن

"الصناعة" الأردنية: انخفاض المخالفات المسجلة بنسبة 21% في النصف الأول من 2024

سجلت 2229 مخالفة

دبي - العربية.نت
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انخفض عدد المخالفات التي سجلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 606 مخالفات، بنسبة 21% تقريباً، إذ سجلت 2229 مخالفة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، حيث سجلت 2835 مخالفة.

انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، نحو 602 شكوى بنسبة 43% تقريباً، لتسجل 806 شكاوى، مقارنة مع 1408شكاوى في نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، إن تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري ومزودي السلع والخدمات، والالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات المنظمة للسوق، إضافة إلى حملات الرقابة المكثفة والعقوبات التي تم تغليظها في القانون، خاصة الغرامات المالية.

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ونفذت الوزارة خلال 6 أشهر منذ بداية العام الحالي، 2869 جولة رقابية مقارنة مع 3833 جولة في نفس الفترة من عام 2023، فيما زارت خلال جولاتها في النصف الأول للعام الحالي46591 منشأة، مقارنة مع 57174 منشأة في نفس الفترة من 2023.

وأوضح البرماوي، أن الجولة الواحدة تضم عدة مراقبي أسواق، يجرون خلالها زيارات لعدة منشآت تجارية خلال الفترة المخصصة لكل جولة.

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