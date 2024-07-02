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البنك المركزي السعودي - ساما
البنك المركزي السعودي
ساما

"المركزي" السعودي: الودائع الزمنية عند أعلى مستوياتها بـ889 مليار ريال بنهاية مايو

الودائع شكلت نحو 31.5% من إجمالي عرض النقود

دبي - العربية.نت
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بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.558 مليار ريال بنهاية شهر مايو 2024، محققة نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ23.4%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 698.436 مليار ريال.

وشكلت الودائع نحو 31.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل" والبالغ نحو 2.825 تريليون ريال، وذلك وفق بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية كذلك نموا شهريا بنسبة تُقدر بـ 5.6% بزيادة بلغت 47.273 مليار ريال، مقارنة بمستويات بلغت 842.286 مليار ريال بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وسجلت الودائع نموّا منذ بداية العام بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 25.237 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 846.321 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2024.

وبلغ المتوسط الشهري للعام الجاري لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 855.589 مليار ريال.

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