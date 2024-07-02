"S&P": قوة صادرات الخدمات السعودية قادت نمو فائض الحساب الجاري في الربع الأول

دقيقتان للقراءة

ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن فائض الحساب الجاري في السعودية نما في الربع الأول ليشكل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل صادرات الخدمات القوية.

وقالت الوكالة إن نمو فائض الحساب الجاري يتماشى مع التوقعات للعام بأكمله التي تعتمد على افتراض أن تخفيضات إمدادات النفط في السعودية ستظل قائمة لبقية عام 2024 وحتى عام 2025.

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024

وأوضحت الوكالة أن صادرات الخدمات في المملكة، والتي تحركها خدمات السفر، تشير إلى تسارع كبير في إيرادات السياحة والسفر خارج موسم الحج الذي حدث في يونيو.

وأضافت "S&P Global"، أن الأداء المتواضع نسبياً لصادرات السلع غير النفطية ضغط على فائض الحساب الجاري.

وفي هذا السياق قال عمر باحليوه الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، إن السعودية شهدت طفرة في قطاع السياحة بعد فترة من التأثر في أعقاب جائحة كوفيد 19، لتصبح أحد الموارد الرئيسية لإيرادات المملكة.

وأضاف باحليوه في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك العديد من مناطق الجذب السياحي في المملكة بخلاف السياحة الدينية (الحج والعمرة)، مثلا العلا والقدية والبحر الأحمر وغيرها.

وذكر أن الصين اعتمدت السعودية كأحد وجهات السياحة الخارجية للصينيين، وهو ما يدعم ايرادات المملكة من السياحة الصينية.

وأشار إلى التباطؤ في الاقتصاد الصيني لن يؤثر بشكل كبير على وارداتها من الطاقة ومنتجات البتروكيماويات والأسمدة من دول الخليج وبخاصة السعودية.

وبين أن ميزانية السعودية وضعت بشكل متحفظ بعجز متوقع يبلغ 79 مليار ريال، ومع زيادة الايرادات النفطية أو غير النفطية سيقلص قيمة العجز المتوقع ويحسن أرقام الميزانية ونأمل في تحقيق فائض في ظل وجود عدة سيناريوهات.

الجدعان: العجز في الميزانية السعودية "مقصود" وننفذ استراتيجية لإدارة الدين المستدام

يذكر أن العجز الإجمالي المتوقع للميزانية السعودية في عام 2024 تبلغ قيمته 79 مليار ريال.

ووفقا لتقديرات سابقة من وزارة المالية السعودية يبلغ حجم النفقات المتوقعة في الميزانية للعام الحالي 2.251 تريليون ريال، والإيرادات 1.172 تريليون ريال، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.

كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.

كانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.