مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية
اقتصاد مصر

أصغر وزير في الحكومة المصرية الجديدة.. من هو شريف الشربيني؟

حكومة مصر الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حلف شريف الشربيني اليمين الدستورية وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية منذ عام 2018.

وأدى الشربيني، والذي يعد الأصغر سناً في التشكيل الوزاري الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وترأس شريف الشربيني العديد من أجهزة عدد من المدن من بينها العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والشروق.

كما عمل نائبا لرئيس جهاز مدن القاهرة الجديدة وبدر.

وحصل شريف الشربيني، على بكالوريوس الهندسة في عام 2004.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد استقالة الحكومة السابقة قبل شهر.

وفيما ظل مدبولي رئيساً للحكومة الجديدة، فقد شهد التشكيل الوزاري تغييرا في العديد من أسماء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى تغيير في الوزارات عبر ضم بعضها واستحداث وزارات جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط