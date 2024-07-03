أصغر وزير في الحكومة المصرية الجديدة.. من هو شريف الشربيني؟

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حلف شريف الشربيني اليمين الدستورية وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية منذ عام 2018.

وأدى الشربيني، والذي يعد الأصغر سناً في التشكيل الوزاري الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وترأس شريف الشربيني العديد من أجهزة عدد من المدن من بينها العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والشروق.

كما عمل نائبا لرئيس جهاز مدن القاهرة الجديدة وبدر.

وحصل شريف الشربيني، على بكالوريوس الهندسة في عام 2004.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد استقالة الحكومة السابقة قبل شهر.

وفيما ظل مدبولي رئيساً للحكومة الجديدة، فقد شهد التشكيل الوزاري تغييرا في العديد من أسماء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى تغيير في الوزارات عبر ضم بعضها واستحداث وزارات جديدة.