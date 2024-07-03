الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض تعرفات على سلع "Shein" و "Temu" الصينية

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يضع الاتحاد الأوروبي خططا لفرض رسوم جمركية على السلع الرخيصة الثمن التي يتم شراؤها من تجار التجزئة الصينيين عبر الإنترنت بما في ذلك Temu و Shein، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصادر.

وستقترح المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر إلغاء سقف 150 يورو والذي يمكن شراء سلع معفاة من الرسوم الجمركية طالما سعرها تحت هذا السقف.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة ما بين 17.4 إلى 38.1% على المركبات الكهربائية القادمة من الصين لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 4 يوليو/تموز.

قالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

وفتحت الصين أيضا تحقيقا في إغراق السوق بلحم الخنزير المستورد من الاتحاد الأوروبي. وتقول وزارة التجارة إنه تم فتح التحقيق بعد شكوى من الجمعية الصينية لتربية الحيوانات.