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اقتصاد السعودية

السعودية.. ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص إلى 11.4 مليون موظف في يونيو

مع انضمام 16.59 ألف مواطن لأول مرة

دبي - العربية.نت
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أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل في السعودية في القطاع الخاص لشهر يونيو (2024)؛ وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص متجاوزا حاجة 11.4 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر يونيو؛ ما يدل على جاذبية القطاع الخاص ونموه المستمر في خلق الوظائف.

وفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2.34 مليون مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.38 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث نحو 957.8 ألف مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص نحو 9.07 مليون مقيمًا أجنبيًا، منهم 8.69 مليون مقيمًا، و 376.4 ألف مقيمة.

وكشف التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يونيو، حيث انضم 16.59 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

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يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.

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