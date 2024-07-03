العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار في يونيو
الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار
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قالت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.
وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وفي مارس/آذار الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.
وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر/كانون الأول لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.
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