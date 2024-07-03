مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد الإمارات مناسبة
اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات

تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارات خلال يونيو

مع تناقص إتاحة فرص عمل جديدة وضعف في نمو الإنتاج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في يونيو/حزيران مع تناقص إتاحة فرص عمل جديدة وضعف في نمو الإنتاج.

وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق عوامل موسمية إلى 54.6 في يونيو/حزيران من 55.3 في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2023، وفقا لـ"رويترز".

تعيين "ماجد الصويغ" رئيسا لـ"تبوك الزراعية" و"أحمد خوقير" نائبا له شركات سوق السعودية تعيين "ماجد الصويغ" رئيسا لـ"تبوك الزراعية" و"أحمد خوقير" نائبا له
مادة اعلانية

لكن المؤشر لا يزال متخطياً 50.0 بكثير وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى نمو قوي.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال" ماركت إنتلجنس "يسلط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير النفطي طوال عام 2024 حتى الآن".

وأضاف "مع ذلك، لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية مما يحافظ على توقعات الإنتاج ويحفز نشاط الشراء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط