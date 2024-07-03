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حقول القمح في روسيا (شترستوك)
حصاد القمح في روسيا (شترستوك)
اقتصاد روسيا

تراجع أسعار صادرات القمح الروسي للأسبوع الرابع على التوالي

مع توقعات جيدة لموسم الحصاد الجديد

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار صادرات القمح الروسي للأسبوع الرابع على التوالي متتبعة أثر الأسواق العالمية في ظل أنباء جيدة بشأن الحصاد الجديد.

وذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر يوليو الجاري، بلغ 226 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض 5 دولارات عن الأسبوع السابق عليه.

وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية نفس الفئة من القمح لأقرب تسليم بسعر يتراوح بين 227 و229 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة في الأسبوع الماضي انخفاضا من سعر يتراوح بين 234 و236 دولارا في الأسبوع السابق، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وكشفت ممارسة للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في الأسبوع الماضي أيضا انخفاضا كبيرا في سعر العروض للقمح الروسي.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، للمرة الأولى بعد العديد من المناقصات والممارسات الدولية، 180 ألف طن من القمح الروسي بسعر 227 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة بموعد وصول أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

وكانت تركيا قد فرضت حظرا على واردات القمح في الفترة من 21 يونيو وحتى منتصف أكتوبر لحماية المزارعين لديها من الأسعار الأقل ومن تبعات سلبية أخرى على موسم الحصاد الجديد.

وقالت وزارة الزراعة في روسيا في 26 يونيو الماضي إن الحصاد بدأ في 16 منطقة، وعلى الرغم من الظروف الجوية الصعبة إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحصاد هذا العام سيتخطى العام الماضي.

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