مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عمالة منزلية
عمالة منزلية
اقتصاد السعودية

تعليق تراخيص 6 مكاتب استقدام عمالة منزلية بالسعوية بسبب مخالفات

عقوبات على 23 شخصاً من أصحاب العمل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فرض عقوبات على 23 شخصاً من أصحاب العمل، بسبب مخالفات للإجراءات المتبعة، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حاسبها بمنصة "إكس" أنه جرى أيضا تعلق تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية.

السعودية تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو

"سمو العقارية" السعودية توقع عقدا بـ1.3 مليار ريال لبناء وحدات سكنية في ينبع شركات سوق السعودية "سمو العقارية" السعودية توقع عقدا بـ1.3 مليار ريال لبناء وحدات سكنية في ينبع

وأكدت الوزارة أن المخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخير في إعادة المبالغ للعملاء، إضافة إلى تقديم خدمة العامل المنزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، أو تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رصدت في إطار تطويرها جودة قطاع الاستقدام في السعودية، 24 مخالفة لأصحاب العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص.

كما أعلنت حينها سحب ترخيص من 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط