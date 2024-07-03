تعليق تراخيص 6 مكاتب استقدام عمالة منزلية بالسعوية بسبب مخالفات

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فرض عقوبات على 23 شخصاً من أصحاب العمل، بسبب مخالفات للإجراءات المتبعة، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حاسبها بمنصة "إكس" أنه جرى أيضا تعلق تراخيص 9 مكاتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية.

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وأكدت الوزارة أن المخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخير في إعادة المبالغ للعملاء، إضافة إلى تقديم خدمة العامل المنزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، أو تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رصدت في إطار تطويرها جودة قطاع الاستقدام في السعودية، 24 مخالفة لأصحاب العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص.

كما أعلنت حينها سحب ترخيص من 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.