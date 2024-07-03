تمويلات رأس المال الجريء بالولايات المتحدة تتجاوز 55 مليار دولار في الربع الثاني

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تجاوزت تمويلات رأس المال الجريء أو الـventure capital في الولايات المتحدة 55 مليار دولار في الربع الثاني، ما يمثل أعلى إجمالي فصلي خلال السنتين الأخيرتين، وفقًا لبيانات "PitchBook".

وتظهر البيانات الأخيرة زيادة بنسبة 47% عن الـ 37.8 مليار دولار عما جمعته الشركات الناشئة في الولايات المتحدة في الربع الأول.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الكبيرة في شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الـ 6 مليارات دولار التي جمعتها شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، والـ 1.1 مليار دولار التي جمعتها شركة CoreWeave وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.