تونس تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد
الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الخميس
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان العام للحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلد.
والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الرابع من يوليو/تموز.
طلبت تونس الحصول على القمح الصلد في شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين 25 يوليو تموز و15 سبتمبر/أيلول، على حسب المنشأ، وفق "رويترز".
وفي آخر مناقصاته للقمح الصلد في 18 أبريل/نيسان، اشترى الديوان العام للحبوب في تونس نحو 25 ألف طن بسعر 376.49 دولار للطن، شاملا التكلفة والشحن.
ويواجه مستوردو القمح الصلد نقصا في الإمدادات بعد الجفاف في كندا، أكبر مورديه، لكن زيادة المبيعات من تركيا ساعدت في سد الفجوة.
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