مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ارتفاع أسعار القمح
حقل قمح
اقتصاد تونس

تونس تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد

الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الخميس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان العام للحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلد.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الخميس الرابع من يوليو/تموز.

طلبت تونس الحصول على القمح الصلد في شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين 25 يوليو تموز و15 سبتمبر/أيلول، على حسب المنشأ، وفق "رويترز".

تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5% اقتصاد اقتصاد تونس تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص 14.5%

وفي آخر مناقصاته للقمح الصلد في 18 أبريل/نيسان، اشترى الديوان العام للحبوب في تونس نحو 25 ألف طن بسعر 376.49 دولار للطن، شاملا التكلفة والشحن.

ويواجه مستوردو القمح الصلد نقصا في الإمدادات بعد الجفاف في كندا، أكبر مورديه، لكن زيادة المبيعات من تركيا ساعدت في سد الفجوة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط