مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الفيدرالي

رئيس "الفيدرالي" في شيكاغو: علينا خفض الفائدة إذا استمر تراجع التضخم

بعد تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.1%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شيكاغو أوستان جولسبي، إنه يجب على صناع السياسات خفض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وجاءت تصريحات جولسبي، بعد تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.1% على أساس شهري في مايو، وهو أبطأ معدل في ستة أشهر.

وكان صناع السياسة النقدية في "الفيدرالي" قد أبقوا على أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين منذ يوليو الماضي، وأشاروا إلى الحاجة لمزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف قبل خفض الفائدة.

من جانبه، قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، إن الأسواق تتوقع تخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، فيما يلمح "الفيدرالي" إلى خفض واحد فقط هذا العام.

وتوقع مكارم، في مقابلة مع "العربية Business"، تخفيض واحد لسعر الفائدة هذا العام لا سيما مع ارتفاع سعر النفط مؤخراً وهو ما سيتفاعل مع التضخم بالارتفاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط