رئيس "الفيدرالي" في شيكاغو: علينا خفض الفائدة إذا استمر تراجع التضخم

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شيكاغو أوستان جولسبي، إنه يجب على صناع السياسات خفض أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وجاءت تصريحات جولسبي، بعد تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.1% على أساس شهري في مايو، وهو أبطأ معدل في ستة أشهر.

وكان صناع السياسة النقدية في "الفيدرالي" قد أبقوا على أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين منذ يوليو الماضي، وأشاروا إلى الحاجة لمزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف قبل خفض الفائدة.

من جانبه، قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، إن الأسواق تتوقع تخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، فيما يلمح "الفيدرالي" إلى خفض واحد فقط هذا العام.

وتوقع مكارم، في مقابلة مع "العربية Business"، تخفيض واحد لسعر الفائدة هذا العام لا سيما مع ارتفاع سعر النفط مؤخراً وهو ما سيتفاعل مع التضخم بالارتفاع.