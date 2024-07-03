سلطنة عمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024

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تقدمت سلطنةُ عُمان 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقفز إلى المركز الـ 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا.

ويهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة.

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وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن استمرار التقدم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م جاء نتيجة للتحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.

وأضاف سعادتُه أنه جاء أيضًا لتزايد القدرات التنافسية للقطاع خلال المرحلة المقبلة معزّزة بالاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها أخيرًا، حيث تعد الموجه العام للتنمية الصناعية من خلال ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة والدفع بتوسع في الصادرات إقليميًّا ودوليًّا.

وأشارت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ناتج الصناعات التحويلية بلغ 951 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 9.2% مقارنة بالعام الماضي مشكلة ما نسبته 10% من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية ومعظمها منتجات صناعية بنسبة نمو بلغت 45% بنهاية الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 36% من إجمالي الصادرات، ونمت وتنوعت وتوزعت الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية.