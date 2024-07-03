مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
توترات البحر الأحمر

طوابير السفن تزداد طولا أمام موانئ سنغافورة بسبب أزمة البحر الأحمر

لأن السفن تبحر لمسافات طويلة حول أفريقيا وتتوقف في عدد أقل من الموانئ الآسيوية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تتواصل أزمة امتداد طوابير السفن الأطول من المعتاد في انتظار مكان للرسو على الرصيف في بأحد موانئ سنغافورة، وهي مركز إعادة الشحن الأكثر ازدحامًا في العالم.

ويأتي هذا الازدحام لأن السفن التي تبحر لمسافات طويلة حول أفريقيا من وإلى أوروبا - لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - تتوقف في عدد أقل من الموانئ الآسيوية وتتعامل مع المزيد من البضائع عبر سنغافورة.

ويتم تحويل بعض السفن إلى الموانئ الماليزية لتخفيف الازدحام ومن إجمالي سعة الحاويات المتوقفة على مستوى العالم والتي تنتظر الرسو، يوجد 23% في جنوب شرق آسيا، و20% في الشرق الأوسط، و11% في شبه القارة الهندية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط