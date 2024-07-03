طوابير السفن تزداد طولا أمام موانئ سنغافورة بسبب أزمة البحر الأحمر
لأن السفن تبحر لمسافات طويلة حول أفريقيا وتتوقف في عدد أقل من الموانئ الآسيوية
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تتواصل أزمة امتداد طوابير السفن الأطول من المعتاد في انتظار مكان للرسو على الرصيف في بأحد موانئ سنغافورة، وهي مركز إعادة الشحن الأكثر ازدحامًا في العالم.
ويأتي هذا الازدحام لأن السفن التي تبحر لمسافات طويلة حول أفريقيا من وإلى أوروبا - لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر - تتوقف في عدد أقل من الموانئ الآسيوية وتتعامل مع المزيد من البضائع عبر سنغافورة.
ويتم تحويل بعض السفن إلى الموانئ الماليزية لتخفيف الازدحام ومن إجمالي سعة الحاويات المتوقفة على مستوى العالم والتي تنتظر الرسو، يوجد 23% في جنوب شرق آسيا، و20% في الشرق الأوسط، و11% في شبه القارة الهندية.
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