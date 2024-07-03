مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مدينة الرياض- اقتصاد السعودية- (المصدر الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مدينة الرياض- اقتصاد السعودية- (المصدر الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
اقتصاد السعودية

نمو النشاط التجاري في السعودية يظهر مزيداً من المرونة مع تراجع الطلب

توقعات بالنمو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال في وضع نمو قوي، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات "PMI" من بنك الرياض إلى تحسن آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو/حزيران.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو/حزيران، حيث تراجع من 56.4 نقطة في شهر مايو/أيار إلى 55.0 نقطة في شهر يوليو/تموز، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2022.

وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: "بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة، مع توقعات نمو تتجاوز 3%".

النفط يصعد مدعوماً ببيانات عن انخفاض كبير بمخزونات الخام الأميركية طاقة أسعار النفط النفط يصعد مدعوماً ببيانات عن انخفاض كبير بمخزونات الخام الأميركية

وأضاف "يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع".

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو/أيار.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية، وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط