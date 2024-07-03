"جازان للصناعات الأساسية" توقع عقودا إنشائية وتشغيلية بنحو 315 مليون ريال

1 دقيقة للقراءة

وقعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، 3 عقودٍ إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، مع كلٍ من شركة "شاينا هاربور" العربية المحدودة، وشركة "الدفع" للتجارة والمقاولات، ومؤسسة "وليد مغشي" للتشغيل والصيانة، وذلك لـ"تصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة، وإنشاء مستودع خدمات دعم المدينة، وعقد لتشغيل وصيانة السكن المؤقت".

ويتمثل نطاق عمل المشروع الأول في ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة "SEZ" بميناء المدينة ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، عبر إنشاء البنية التحتية اللازمة وتطوير الموقع الذي سيتضمن ثلاثة جسور؛ من أجل تحسين القدرة اللوجستية للميناء وتدفق النقل الثقيل.

ويسهم المشروع في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وجعل المدينة مركزًا لوجستيًا إقليميًا رئيسًا الأمر الذي يمكنّها من المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية والظهور بشكل مباشر عالميًا ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويمكّن التنوع الاقتصادي ويسهل تجربة الاستثمار وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

أما المشروع الثاني، فهو إنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة، يغطي موقع المشروع مساحة تقريبية تبلغ 10.85 هكتارًا.