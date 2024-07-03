مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ميناء جازان
ميناء جازان
اقتصاد السعودية

"جازان للصناعات الأساسية" توقع عقودا إنشائية وتشغيلية بنحو 315 مليون ريال

تتضمن تصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية اليوم، 3 عقودٍ إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، مع كلٍ من شركة "شاينا هاربور" العربية المحدودة، وشركة "الدفع" للتجارة والمقاولات، ومؤسسة "وليد مغشي" للتشغيل والصيانة، وذلك لـ"تصميم وإنشاء جسر يربط منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالجزيرة الصناعية بميناء المدينة، وإنشاء مستودع خدمات دعم المدينة، وعقد لتشغيل وصيانة السكن المؤقت".

ويتمثل نطاق عمل المشروع الأول في ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة "SEZ" بميناء المدينة ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير، عبر إنشاء البنية التحتية اللازمة وتطوير الموقع الذي سيتضمن ثلاثة جسور؛ من أجل تحسين القدرة اللوجستية للميناء وتدفق النقل الثقيل.

ويسهم المشروع في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وجعل المدينة مركزًا لوجستيًا إقليميًا رئيسًا الأمر الذي يمكنّها من المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية والظهور بشكل مباشر عالميًا ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويمكّن التنوع الاقتصادي ويسهل تجربة الاستثمار وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

أما المشروع الثاني، فهو إنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة، يغطي موقع المشروع مساحة تقريبية تبلغ 10.85 هكتارًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط