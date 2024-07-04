إصدار 121 ألف سجل تجاري في السعودية خلال الربع الثاني
بارتفاع 78% على أساس سنوي
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أظهرت أرقام وزارة التجارة السعودية ارتفاع إجمالي السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%.
وذكرت الوزارة أن عدد السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني، وصلت إلى 121 ألف سجل ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
كما ارتفعت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2024م.
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