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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات

تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا 1.6% خلال مايو

على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية

دبي - العربية.نت
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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الخميس، إن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو/أيار 1.6% مقارنة بالشهر السابق، على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وعوامل التقويم.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين قد توقع زيادة 0.5%، بحسب "رويترز".

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وأشار تقرير مؤخرا إلى أن تدني الأسعار وتراجع الطلب في الصين يطرح صعوبات على الشركات الألمانية، وفق ما ورد الاثنين في تقرير لغرفة التجارة الألمانية اعتبر أن الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية تعطي نتيجة عكسية.

وتشكّل الصين سوقا مهمة لألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، وتحقّق شركات السيارات الألمانية حصة كبيرة من عائداتها في هذا البلد.

وقالت 61% من الشركات الألمانية الـ186 التي استجوبتها غرفة التجارة إن "الضغط على الأسعار" هو أكبر مشكلة تواجهها في الصين.

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