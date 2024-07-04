تونس تشتري 150 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

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قال متعاملون أوروبيون إن من المعتقد أن ديوان الحبوب الحكومي في تونس اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين وحوالي 50 ألف طن من القمح الصلد اليوم الخميس، في مناقصة دولية طُرحت لشراء الكميات نفسها.

وأضاف المتعاملون أن من المعتقد أن القمح اللين تم شراؤه على 4 شحنات تزن كل منها 25 ألف طن.

ويعتقد أن شركة "بيلدكوم" باعت لتونس شحنتين من القمح اللين بسعر 244.77 دولار للطن بينما باعت شركة فيتيرا شحنة واحدة بسعر 247.94 دولار للطن.

وباعت شركة "بروميسنغ إنترناشونال" شحنة واحدة بسعر 248.50 دولار للطن، وجميع الأسعار شاملة التكلفة والشحن.

وقال التجار إن القمح الصلد تم شراؤه على شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن، وكلاهما من شركة كاسيلو للتجارة بسعري 329.67 دولار و331.49 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن.

وأضافوا أن شحنات القمح اللين مطلوبة في الفترة من 25 يوليو/تموز إلى 30 أغسطس/آب، حسب المنشأ الذي يتم اختياره للتوريد. أما شحنات القمح الصلد فمطلوبة في الفترة من 25 يوليو/تموز إلى 15 سبتمبر/أيلول حسب المنشأ أيضا.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.