مليارا دولار صادرات تركيا من "البندق" في 9 أشهر

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حققت تركيا نحو ملياري دولار من صادرات البندق خلال تسعة أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024".

وخلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024 تم تصدير 258.86 ألف طن من البندق إلى الخارج مقابل 1.97 مليار دولار تقريبا، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت أن تركيا قامت بتصدير نحو 261.92 ألف طن من البندق في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بقيمة 1.57مليار دولار.

قالت وزارة التجارة التركية، أمس الأربعاء، إن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول.