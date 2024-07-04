"الهيئة السعودية للمقاولين" تبحث التعاون مع "اتحاد المقاولين الأتراك"

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قام وفد سعودي برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر والأمين العام للهيئة عبد المجيد الرشودي بزيارة إلى جمهورية تركيا بهدف المشاركة في مؤتمر المقاولات التركي السعودي وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في قطاع المقاولات.

ويقوم وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد الحقيل بزيارة إلى الجمهورية التركية، التقى خلالها عددا من المسؤولين في الحكومة التركية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية للطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير وإيجاد تحالفات بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات.

وخلال الزيارة،عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين اجتماعات مع ممثلي شركات المقاولات السعودية والتركية لمناقشة آخر المستجدات والفرص في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، كما التقى رئيس رابطة اتحاد المقاولين الأتراك، إردال إيرين، والذي افتتح أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وضمن جهود الهيئة السعودية للمقاولين في تعزيز التعاون الدولي، شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين بكلمة في افتتاح مؤتمر المقاولات التركي السعودي في إسطنبول تحدث فيها عن قطاع المقاولات في المملكة،وسبل التعاون المشترك وكذلك تعزيز مشاركة المقاولين الأتراك بالمملكة،وتبادلهم الخبرات مع المقاولين السعوديين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وشركائها الاستراتيجيين في المنطقة، حيث تسهم هذه الشراكات في دعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية والنمو المستدامين في المنطقة.