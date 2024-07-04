انكماش قطاع الخدمات الأميركي في يونيو بأسرع وتيرة له خلال 4 سنوات

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انكمش قطاع الخدمات الأميركي في يونيو بأسرع وتيرة له في أربع سنوات، إثر التراجع الحاد في نشاط الأعمال وتراجع الطلب.

وسجل مؤشر ISM لقطاع الخدمات انخفاضا بخمس نقاط إلى 48.8 نقطة الشهر الماضي، أي أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي سياق آخر، أضاف القطاع الخاص الأميركي 150 ألف وظيفة في يونيو، مقابل توقعات بإضافته 163 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تباطؤا بوتيرة النمو بعد أن أضاف الشهر الأسبق 157 ألف وظيفة.

ولولا الزيادة في التوظيف في مجال الترفيه والضيافة، لكان المجموع أقل بكثير، حيث أضاف القطاع 63000 وظيفة، وهي أكبر إضافة بين الفئات التي تقيسها "ADP".

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي إقرار الأعضاء بأن نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتضاءل،لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة، لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأشار بعض الأعضاء إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة مجددا إذا عاد التضخم للصعود.