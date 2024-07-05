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أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية استقرت في يونيو

المنظمة رفعت توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 إلى 2.854 مليار طن

روما - رويترز
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أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية استقر في يونيو/حزيران لأن انخفاضا في أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في يونيو/حزيران، دون تغيير عن مايو/أيار. وعُدلت قراءة مايو/أيار بعد أن كانت في البداية 120.4.

وقبل يونيو/حزيران، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في فبراير/شباط أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس/آذار 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الألماني في مايو اقتصاد اقتصاد أوروبا تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الألماني في مايو

وانخفضت قراءة يونيو/حزيران 2.5% عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.

وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 مليون طن (أي بزيادة 0.3%)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.

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