تباطؤ نمو الوظائف بأميركا في يونيو ومعدل البطالة يرتفع إلى 4.1%

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تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران وإن ظل عند مستوى جيد، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، مما يعزز قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على السيطرة على التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206 آلاف الشهر الماضي. وتمت تعديل بيانات شهر مايو/أيار بخفض حاد لتظهر زيادة الوظائف بواقع 218 ألف وظيفة بدلا من 272 ألفا في البيانات السابقة.

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وزادت الأجور 3.9% في 12 شهرا حتى نهاية يونيو/حزيران. ويعتبر نمو الأجور بين 3.0 و3.5% متسقا مع هدف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي من 4% في مايو/أيار.

وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50% ليظل كما هو منذ يوليو/تموز الماضي.