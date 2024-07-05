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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
أحد مصانع السيارات في المانيا
اقتصاد أوروبا

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي الألماني في مايو

طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6% في مايو

دبي - العربية.نت
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تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو/أيار، مما يزيد من الدلائل على أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادات أوروبا لن يتعافى في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو/أيار 2.5% مقارنة بالشهر السابق على خلاف توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز خلصت إلى ارتفاع 0.2%.

وعدّل المكتب بياناته لشهر أبريل/نيسان بالزيادة 0.1% على أساس شهري بدلا من انخفاض 0.1%، وفقا لـ "رويترز".

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وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار ظل مستقرا على نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6% في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.

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