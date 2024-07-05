كوريا تسعى لتصدير قطارات السكك الحديدية إلى المغرب بقيمة 3.62 مليار دولار

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تسعى جمهورية كوريا لتصدير قطارات السكك الحديدية بقيمة 5 تريليونات وون (3.62 مليار دولار) إلى المغرب.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الرسمية "يونهاب" اليوم الجمعة، إن وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بارك سانغ-وو، زار المغرب أمس الخميس، لدعم تصدير قطارات السكك الحديدية الكورية إلى المغرب.

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وأشارت "يونهاب"، وفق بيان لوزارة النقل الكورية، إلى أن بارك بحث مع محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك في المغرب، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السكك الحديدية، ودعم مشاركة الشركات الكورية في مشروع المغرب لشراء قطارات السكك الحديدية.

ويسعى المغرب، باعتباره أول بلد أفريقي يفتتح السكك الحديدية الفائقة السرعة (قطار البراق بين طنجة والدار البيضاء) في نوفمبر من عام 2018، لشراء 904 عربات لقطارات السكك الحديدية بقيمة 3.52 مليار يورو.

وإلى جانب الشركات الكورية، ستشارك الشركات الإسبانية والفرنسية والصينية في العطاء للمشروع.