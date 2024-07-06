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حقل قمح في العراق (رويترز)
حقل قمح في العراق
اقتصاد العراق

العراق يشتري 5.9 مليون طن من القمح المحلي

توقعات بوصول مشتريات القمح المحلي إلى 6.3 مليون طن هذه الموسم

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول لرويترز، اليوم السبت، إن العراق اشترى 5.9 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في أبريل/ نيسان.

وأضاف المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية حيدر نوري الكرعاوي "نتوقع أن يصل حجم المشتريات إلى نهاية الموسم إلى ستة ملايين و300 ألف طن".

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية، تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 يحقق أهدافه من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العراقي"، بحسب "وكالة الأنباء العراقية".

وأضاف أن "عمليات التسويق واسعة النطاق مستمرة في محافظات الموصل وكركوك وديالى، فضلاً عن محافظات عراقية أخرى، في حين بدأت تتضاءل عمليات التسويق في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد استكمال عمليات تسليم المحصول حسب إحصائيات وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي".

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