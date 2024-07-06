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انخفاض احتياطيات روسيا الدولية 5.5 مليار دولار في يونيو

إلى 582.418 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي الروسي عن انخفاض الاحتياطات الدولية بنحو 5.541 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 582.418 مليار دولار، مقابل 593.498 مليار دولار في الشهر السابق له.

وأشار البنك إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في يونيو بمقدار 4.19 مليار دولار إلى 418.972 مليار دولار.

وذكر أن قيمة الذهب النقدي في الاحتياطيات انخفضت بمقدار 1.35 مليار دولار إلى 174.527 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

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يُذكر أن الاحتياطات الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والعملات الذهبية.

وفرضت الدول الغربية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، ووقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.

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