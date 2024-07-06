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روسيا وإيران (تعبيرية من آيستوك)
روسيا وإيران (صورة تعبيرية من آيستوك)
اقتصاد إيران

إيران وروسيا توقعان اتفاقية بشأن تداول العملات الوطنية

لتسهيل التبادل التجاري

دبي - العربية.نت
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أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، عن توقيع اتفاقية بشأن تداول العملات الوطنية بين إيران وروسيا.

وقال فرزين، بعد اجتماعه في 4 يوليو مع رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مدينة سانت بطرسبورغ، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا": "عقب الاجتماع الثنائي مع رئيسة البنك المركزي الروسي، تم التوقيع على اتفاقية بشأن سيولة تبادل العملات الوطنية لتسهيل التبادل التجاري".

وفي يناير الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك اتفاقا جديدا بين البلدين يعكس "التحسن غير المسبوق" في العلاقات بين روسيا وإيران، وهو في المراحل النهائية لإبرامه.

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إلا أن البلدين علقا اتفاقية التعاون بعد وفاة رئيسي، مشددين على أنه قرار استراتيجي لقيادتيهما.

وتشمل الاتفاقية التعاون بين موسكو وطهران في مختلف القطاعات العسكرية والتجارية والطاقة والاقتصاد والاستراتيجية.

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