مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ديون الصين - يوان - اقتصاد - (تعبيرية من آيستوك)
احتياطي الصين - (تعبيرية من آيستوك)
اقتصاد الصين

احتياطي الصين من النقد الأجنبي يبلغ 3.22 تريليون دولار

ارتفع حجم الاحتياطي بنسبة 0.9% على أساس سنوي

بكين – شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.2224 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو من هذا العام.

وبحسب البيانات فإن الصين تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم.

وارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 3.193 تريليون دولار أميركي في نهاية يونيو 2023.

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط