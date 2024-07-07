احتياطي الصين من النقد الأجنبي يبلغ 3.22 تريليون دولار
ارتفع حجم الاحتياطي بنسبة 0.9% على أساس سنوي
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.2224 تريليون دولار أميركي بنهاية يونيو من هذا العام.
وبحسب البيانات فإن الصين تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم.
وارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 3.193 تريليون دولار أميركي في نهاية يونيو 2023.
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن ضغوط الانكماش لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير وتظل أزمة العقارات التي طال أمدها عائقا كبيرا أمام النمو.
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