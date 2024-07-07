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أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الأحد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر 0.93% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، وفقاً لوكالة "رويترز".
كان صندوق النقد الدولي أكد مؤخراً أن النمو الاقتصادي في قطر سيستمر في العودة إلى طبيعته على المدى القريب، بعدما تلقى دفعة من استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
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وذكر صندوق النقد أن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وأن آفاقها الاقتصادية إيجابية. وأضاف أنه لا يوجد تأثير واضح على قطر من الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9 % في 2024.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5% في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات.
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