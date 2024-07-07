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محصول القمح - (آيستوك)
محصول القمح - (آيستوك)
اقتصاد الجزائر

الجزائر تطرح مناقصة لشراء قمح لين للشحن إلى ميناءين فقط

المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن

هامبورغ – رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأحد، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين لشحنه إلى ميناءين فقط.

وذكر المتعاملون أن المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين فقط يشير بشكل عام إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية شراء صغيرة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء التاسع من يوليو/تموز، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي.

والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها أوروبا: من الأول حتى 15 سبتمبر/أيلول، ومن 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول، ومن الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 16 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

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وإذا كان المصدر من أميركا الجنوبية أو أستراليا، يتم الشحن قبل ذلك بشهر.

وينبغي تفريغ القمح في ميناءي مستغانم و/أو تنس. والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا.

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