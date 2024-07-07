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اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تقتحم منزل محافظ البنك المركزي اليمني

الحوثيون صادروا مئات منازل المعارضين لهم منذ انقلابهم على الشرعية

العربية.نت - أوسان سالم 
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أقدمت ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في صنعاء، بعدد من الأطقم وطرد ساكنيه بالقوة، والسطو عليه، في امتداد لممارساتها الإجرامية والانتقامية من قيادات الدولة منذ الانقلاب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ، عن مصادر مطلعة قولها إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية اقتحمت المنزل بعدد من الأطقم العسكرية، وقامت بترويع سكانه وجيرانه وطردهم بالقوة".

أضافت المصادر أن اقتحام منزل المعبقي "امتداد لممارسات الميليشيا الإجرامية ضد كل من يرفض نهجها الطائفي، وانقلابها المشؤوم، وحربها العبثية ضد أبناء الشعب اليمني.

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وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تدوينة على منصة إكس، إن هذا العمل هو انتقام من الميليشيات ضد محافظ البنك المركزي، جاء بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني انطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية، والتصدي لعبث المليشيا الحوثية بالقطاع المصرفي.

ويأتي اقتحام الميليشيا منزل المعبقي في ظل تصاعد الصراع الاقتصادي، واتخاذ البنك المركزي في عدن سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق البنوك وشركات الصرافة.

وسبق للميليشيا الانقلابية أن صادرت المئات من منازل المعارضين لها منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى بقوة السلاح.

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