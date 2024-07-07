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ميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ (أرشيف)
اقتصاد السعودية

نمو سجلات مناولة الحاويات في السعودية بنسبة 48%

خلال الربع الثاني من 2024

دبي - العربية.نت
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أصدرت وزارة التجارة السعودية في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني لعام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

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واستحوذت بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.

ووفقا لـ"واس" فقد سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها للربع الثاني لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

وبحسب النشرة فإن هذه القطاعات الواعدة تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها "رؤية السعودية 2030" أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

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