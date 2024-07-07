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اتحاد الغرف السعودية
اتحاد الغرف السعودية
اقتصاد السعودية

"اتحاد الغرف" يعلن إعادة نشاط مجلس الأعمال السعودي الكندي

بعد 5 أعوام من التعليق

دبي - العربية.نت
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أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في دورته الجديدة (1445-1449)، وتسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيساً للمجلس، وعبدالله بن سالم اليامي وعبدالله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.

ويأتي هذا التطور المهم في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد 5 سنوات من تعليق اتحاد الغرف نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم أن تشكيل المجلس يأتي تزامناً مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية، ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

إعادة تبادل الوفود التجارية بين السعودية وكندا بعد 5 أعوام من تعليقها اقتصاد اقتصاد السعودية إعادة تبادل الوفود التجارية بين السعودية وكندا بعد 5 أعوام من تعليقها

وسيعمل المجلس على توفير منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق بالبلدين.

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