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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا
اقتصاد روسيا

أسعار تصدير القمح الروسي تواصل التراجع وسط إمدادات المحصول الجديد

التقديرات الأولية لصادرات يوليو تشير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد

موسكو - رويترز
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واصلت أسعار تصدير القمح الروسي تراجعها الأسبوع الماضي مع وصول المحصول الجديد إلى الأسواق بعد بداية مبكرة لموسم الحصاد.

وقال محللون إن التقديرات الأولية لصادرات يوليو/ تموز تشير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد.

وذكرت شركة إيكار للاستشارات أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5% ​​بروتين في المحصول الجديد والمقرر للتسليم على ظهر السفينة في أغسطس/ آب بلغ 216 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أقل بنحو عشرة دولارات عن الأسبوع السابق.

أسعار تصدير القمح الروسي تواصل التراجع وسط إمدادات المحصول الجديد اقتصاد اقتصاد روسيا أسعار تصدير القمح الروسي تواصل التراجع وسط إمدادات المحصول الجديد

وحددت شركة سوفيكون سعر القمح الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% لأقرب تسليم عند 221 إلى 224 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 227 إلى 229 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة.

وربط ديميتري ريلكو رئيس إيكار انخفاض الأسعار باقتراب ذروة موسم الحصاد والإمدادات الموسمية.

وذكرت سوفيكون في مذكرة أسبوعية "السوق الروسية بدأت تشعر بضغوط الحصاد".

ورفعت سوفيكون الأسبوع الماضي توقعات محصول القمح الروسي الجديد إلى 84.1 مليون طن من 80.7 مليون في تقديرات سابقة، مع تعديل بيانات الإنتاج لجميع المناطق الرئيسية بالزيادة.

وحصد المزارعون الروس حتى 28 يونيو/ حزيران 10.3 مليون طن من الحبوب مقارنة بنحو 2.1 مليون قبل عام، وذلك من 2.4 مليون هكتار مقارنة بنصف مليون.

وبلغ متوسط الإنتاجية 4.25 طن للهكتار ارتفاعا من نحو 3.97 طن للهكتار قبل عام.

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