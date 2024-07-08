ارتفاع الأجور الأساسية في اليابان خلال مايو بأكبر وتيرة منذ عام 1993
زادت بنسبة 2.5% على أساس سنوي
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قفزت الرواتب الأساسية للعمال اليابانيين بأكبر قدر منذ عام 1993، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في مايو، حسبما أفادت وزارة العمل اليابانية.
وتشير البيانات إلى أن الاتجاه الأساسي للأجور قد يبدأ في دعم الاستهلاك، وتمكين بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وسجل مؤشر الأجور الأكثر استقرارا للعمال بدوام كامل، الذي يستثني المكافآت وأجر العمل الإضافي، نموا بنسبة قياسية بلغت 2.7%في مايو.
تأتي هذه البيانات بعد أن أعلنت أكبر مجموعة نقابية في اليابان أنها حققت زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.1% لعمالها العام الحالي وهي أكبر زيادة منذ عام 1991.
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