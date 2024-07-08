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الدولار والجنيه المصري (رويترز) مناسبة
الدولار والجنيه المصري (رويترز)
المركزي المصري

2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مايو 2024.. قفزت 74%

على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024

دبي - العربية.نت
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ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6مليار دولار خلال شهر مايو 2023).

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين إن التحويلات ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

كشف البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.

يذكر أنه منذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي،والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.

ويشهد الجنيه المصري ارتفاعا أمام الدولار الأميركي في سوق الصرف يبلغ سعره اليوم نحو 48 جنيها للدولار.

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