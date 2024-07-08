الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من الشعير
الموعد النهائي لتقديم العروض هو العاشر من يوليو
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قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الشعير.
وأضاف المعامليون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو العاشر من يوليو/تموز.
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وخلال الشهر الماضي أعلن الأردن شراء نحو 60 ألف طن متري من قمح الطحين من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية.
ومن المعتقد أن الشراء قد تم بنحو 256.35 دولار للطن متضمنة التكلفة والشحن لتوريدها في النصف الأول من أغسطس/آب.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن الشهر قبل الماضي، أن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الأولى ضمن برنامج تم إقراره هذا العام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الأردن سيتيح له الحصول على 129 مليون دولار.
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